De Generaal Maczekstraat in Breda is na maandenlange werkzaamheden heropend. De straat is overzichtelijker ingericht, met meer aandacht voor fietsers, voetgangers en groen. Ook zijn snelheidsremmende maatregelen en nieuwe verlichting aangebracht.

Gevonden voor jou

De heropening van de Generaal Maczekstraat werd uitgevoerd door wethouder Arjen van Drunen, samen met bewoners en betrokkenen uit de wijk. De straat is nu een 30 km-weg, waarbij de inrichting beter aansluit op deze snelheid. Er zijn aangepaste oversteekplaatsen en het kruispunt met de Zandberglaan is opnieuw ingericht.

Naast de veranderingen boven de grond is ook ondergronds veel werk verricht. Het riool is vernieuwd en kabels en leidingen zijn verplaatst. De komende winter worden bomen en andere beplanting aangebracht, waardoor de straat in 2027 haar groene aanblik krijgt.

Wensen van de buurt

De plannen voor de herinrichting zijn in samenspraak met de wijk en ondernemers gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Bewoners en ondernemers krijgen nu een straat terug die niet alleen veiliger is, maar straks ook groener.

De extra groenvoorzieningen worden de komende maanden toegevoegd, zodat de straat een prettige en duurzame uitstraling krijgt.