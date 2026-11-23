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Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Roosendaal
In Roosendaal zitten sinds zaterdag minder dan 100 adressen zonder stroom. De storing begon op 21 november om kwart over negen ’s ochtends en duurt naar verwachting tot maandagmiddag één uur.
De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, onderzoekt wat er is misgegaan.
De storing raakt een deel van postcodegebied 4702 in Roosendaal. Monteurs zijn bezig om het probleem op te lossen.
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