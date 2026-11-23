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Stroomstoring in Etten-Leur: herstel verwacht rond drie uur
• Aangepast
In Etten-Leur zitten sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon rond tien voor elf en duurt volgens de netbeheerder mogelijk tot drie uur vanmiddag.
De netbeheerder onderzoekt de oorzaak van de stroomstoring, die onverwacht is ontstaan. Het probleem treft een deel van postcodegebied 4876 in Etten-Leur.
Er wordt hard gewerkt om de storing op te lossen. Naar verwachting is de stroomvoorziening uiterlijk tegen drie uur vanmiddag hersteld.
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