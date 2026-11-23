De gemeenten Rucphen en Zundert hebben het startsein gegeven voor de uitbreiding van het stroomnet. Op het kruispunt tussen beide gemeenten worden nieuwe kabels en leidingen aangelegd. Dit moet zorgen voor een betere energievoorziening in de toekomst.

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Het stroomnet in de regio zit vol, waardoor uitbreiding noodzakelijk is. De gemeenten Rucphen en Zundert werken samen om extra en zwaardere kabels en elektriciteitshuisjes aan te leggen. Dit moet het netwerk voorbereiden op een groeiende vraag naar stroom.

De werkzaamheden begonnen op de kruising van de Vorenseindseweg en Commandoweg, waar een ondergrondse boring wordt uitgevoerd. Deze techniek zorgt ervoor dat kabels en leidingen kunnen worden aangelegd zonder dat de weg volledig open hoeft. Dit beperkt de overlast voor omwonenden en weggebruikers en versnelt de aanleg.

Startsein op kruispunt

Wethouders Wesley Tack-van Hoof van Rucphen en Maikel Voeten van Zundert gaven samen het startsein voor de werkzaamheden. Dit gebeurde op het kruispunt tussen de twee gemeenten. De ondergrondse boring is een belangrijke stap in de uitbreiding van het stroomnet.

De samenwerking tussen Rucphen en Zundert is van groot belang voor de aanleg van het netwerk. Het lokale stroomnet is verbonden met andere gemeenten en de rest van Nederland. Door samen te werken kunnen nieuwe en zwaardere kabels worden aangelegd, waardoor de stroomvoorziening in de regio verder wordt verbeterd.