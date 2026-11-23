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A59 meerdere nachten dicht tussen Waalwijk en Empel, te beginnen vanavond
• Aangepast
De snelweg A59 gaat deze week meerdere nachten dicht tussen Waalwijk en knooppunt Empel. De afsluitingen zijn nodig vanwege werkzaamheden. Ze beginnen iedere avond om negen uur en duren tot vijf uur ‘s nachts.
De eerste afsluitingen zijn deze maandag- en dinsdagnacht (23 en 24 november) tussen knooppunt Empel en Waalwijk-Oost, in de richting van Waalwijk.
Vervolgens is de weg twee nachten dicht in de tegenovergestelde richting. Woensdag- en donderdagnacht is de weg dus afgesloten tussen Waalwijk-Oost en knooppunt Empel, maar dan in de richting Den Bosch.
Met gele borden langs de snelweg worden weggebruikers op de omleiding gewezen.
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