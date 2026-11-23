FC Tilburg heeft zondag in Moergestel met 2-1 verloren van koploper Audacia. Na een doelpuntloze eerste helft kwam de Tilburgse ploeg op voorsprong, maar binnen een kwartier draaiden de gastheren de wedstrijd volledig om.

Gevonden voor jou

Op Sportpark Stokeind in Moergestel leek FC Tilburg lange tijd op weg naar een goed resultaat tegen Audacia. De ploeg van trainer Younes Kanoun begon sterk en was de bovenliggende partij. Toch wist de thuisploeg de wedstrijd uiteindelijk naar zich toe te trekken.

Na rust brak Jip van de Gender in de zestigste minuut de ban. De middenvelder zette FC Tilburg op een 0-1 voorsprong. Lang kon de ploeg echter niet genieten van dat moment, want drie minuten later bracht Jur Jansen de stand weer gelijk.

Audacia slaat beslissend toe



In de 76e minuut was het opnieuw raak, dit keer voor Audacia. Juul Vermeer zorgde met zijn doelpunt voor de 2-1, waarmee de wedstrijd op zijn kop werd gezet. Ondanks verwoede pogingen van FC Tilburg bleef deze stand tot het einde van de wedstrijd staan.

De nederlaag betekent dat FC Tilburg met lege handen terugkeert naar Tilburg.

Eindstand: Audacia – FC Tilburg 2-1 (0-0)

Doelpunten: 60' Jip van de Gender 0-1, 63' Jur Jansen 1-1, 76' Juul Vermeer 2-1.