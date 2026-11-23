FC Tilburg VR1 heeft met 3-1 verloren van Zaandijk. De Tilburgse vrouwen kwamen al binnen vijf minuten op een 2-0 achterstand en konden dat niet meer goedmaken.

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De wedstrijd in Zaandijk begon slecht voor de ploeg van trainer Caitlin Pluym. De thuisploeg opende al in de tweede minuut de score en verdubbelde drie minuten later de voorsprong. FC Tilburg had moeite om grip te krijgen op de wedstrijd en zag Zaandijk in de 39e minuut zelfs uitlopen naar 3-0.

Betere tweede helft

Na de rust liet FC Tilburg een ander gezicht zien. De vrouwen speelden met meer overtuiging en kregen meer controle over het spel. Jikke Derksen bracht in de 53e minuut met een doelpunt de hoop op een comeback terug.

Ondanks de positieve ommekeer bleef een tweede treffer uit. FC Tilburg had het betere van het spel, maar kon de achterstand niet verder verkleinen. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 3-1 nederlaag.

Focus op scherpte

Trainer Caitlin Pluym benadrukt dat de ploeg scherper moet starten in toekomstige wedstrijden. De tweede helft liet volgens haar zien dat er voldoende kwaliteit aanwezig is, maar de slechte openingsfase maakte het verschil.