Een filiaal van slijterij Gall & Gall aan het Zonneplein in Bergen op Zoom is maandagochtend overvallen. Na een zoekactie heeft de politie een 27-jarige man uit Bergen op Zoom opgepakt. "Uit zelfverdediging is de eigenaresse met drankflessen gaan gooien", vertelt een medewerker van een bakkerij een paar deuren verderop. Er is niets buitgemaakt bij de overval.

De eerste melding over de overval kwam om halfelf binnen bij de hulpdiensten. Daarna was er onduidelijkheid over het aantal daders. De politie meldde rond kwart voor twee alleen dat er een 27-jarige man is opgepakt voor de overval.

'Zeer geschrokken'

Hoewel er bij de overval niets werd buitgemaakt, is het personeel volgens de politie 'zeer geschrokken'. Volgens de medewerker van de bakkerij kwam de eigenaresse na de overval gehaast bij hen binnen. "Ze vertelde hoe een man haar met een mes had bedreigd."

Tijdens de overval is er ook schade aangericht in de winkel. Het personeel was in de namiddag bezig om de scherven op te ruimen. De politie is een onderzoek gestart.