Een filiaal van slijterij Gall & Gall aan het Zonneplein in Bergen op Zoom is maandagochtend overvallen. Na een zoekactie heeft de politie een 27-jarige man uit Bergen op Zoom opgepakt. Er is niets buitgemaakt bij de overval. Wel is er schade aangericht in de winkel.

De eerste meldingen over de overval kwamen om halfelf binnen bij de hulpdiensten. Er was daarna onduidelijkheid over de hoeveelheid daders. De politie meldt rond kwart voor twee enkel dat er een 27-jarige man is opgepakt voor de overval.

'Zeer geschrokken'

Hoewel er bij de overval niets werd buitgemaakt, is het personeel volgens de politie 'zeer geschrokken'. Tijdens de overval is er ook schade aangericht in de winkel. De politie is een onderzoek gestart.