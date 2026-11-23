Een filiaal van slijterij Gall & Gall aan het Zonneplein in Bergen op Zoom is maandagochtend overvallen. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt. De politie speurt in de omgeving naar de daders of daders.

De eerste meldingen over de overval kwamen om halfelf binnen bij de hulpdiensten. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd tijdens de overval.

Ook kan de politie nog niet met zekerheid zeggen om hoeveel overvallers het gaat. “Maar mogelijk zijn er twee daders”, zegt een woordvoerder. “Dat onderzoeken we nog.”

Rond half twaalf is nog niemand opgepakt. “We zijn nog altijd in de omgeving aan het zoeken. Ook worden er getuigen verhoord”, geeft een politiewoordvoerder aan.