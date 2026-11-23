Bijna 2000 mensen hebben zaterdag de eerste Woondag Breda bezocht in de Grote Kerk. Bezoekers kregen informatie over wonen in Breda, van nieuwbouw tot verduurzaming. Vooraf hadden ruim 1000 mensen zich al aangemeld voor het evenement.

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De Woondag Breda begon zaterdag om elf uur met een officiële opening door wethouder Joek van Pul. Hij knipte een gouden lint door en opende de deuren van de Grote Kerk. Het evenement bood bezoekers een centrale plek om alles te leren over wonen in Breda.

Projectontwikkelaars en makelaars presenteerden verschillende nieuwbouwprojecten. Woningcorporaties gaven informatie over doorstromen naar een andere woning en hun nieuwbouwplannen. Bezoekers konden ook advies krijgen over hypotheken, startersleningen en wooncoöperaties. Daarnaast waren er stands over onderwerpen zoals hospitaverhuur, mantelzorgwonen en het verduurzamen van woningen.

Nieuwbouwkaart geïntroduceerd

Tijdens de Woondag lanceerde de gemeente Breda een nieuwbouwkaart. Op deze kaart kunnen inwoners zien waar woningen worden gebouwd en welke plannen er zijn. Er staat informatie over het aantal woningen, het type, huur of koop en de prijsklasse.

Ook grote gebiedsontwikkelingen zoals ’t Zoet, Bavel en Beeks Buiten werden gepresenteerd. Bezoekers konden hierbij hun eigen ideeën en input geven.