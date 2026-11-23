De deelnemers voor het nieuwe seizoen van 'Wie is de Mol?' zijn bekend. Onder meer presentator Frank van Leeuwen en actrice Margôt Ros reizen af naar Engeland, waar het populaire tv-programma zich dit seizoen afspeelt.

Naast Van Leeuwen uit Budel-Schoot en de Bossche Ros gaat ook actrice Eva Laurenssen uit Heeswijk-Dinther op jacht naar de Mol.

De drie Brabanders worden in Engeland vergezeld door Alkan Çöklü (acteur), Isabelle Kafando (actrice), Jade Olieberg (actrice), Kim Kötter (ondernemer), Stefan de Vries (contentcreator), Tom van ’t Einde (Amerika-verslaggever) en René van Meurs (cabaretier).

Op de groepsfoto verschijnen alle deelnemers strak in pak. Op sociale media laat 'Wie is de Mol?' weten dat James Bond, ook wel bekend als 007, als inspiratiebron diende.

De deelnemers moeten onder meer in Londen, Brighton en Cornwall zien te achterhalen wie van hen dit jaar de saboteur is. De presentatie is in handen van Rik van de Westelaken.

De eerste uitzending is op zaterdag 2 januari.