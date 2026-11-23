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Stroomstoring in Best: herstel verwacht vanmiddag
In Best is sinds kwart voor twaalf een stroomstoring actief. De netbeheerder verwacht dat deze storing rond kwart voor vier vanmiddag verholpen is.
De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5683 in Best. Het aantal getroffen adressen is op dit moment nog niet bekend.
De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van kabels en leidingen in de regio, is bezig met herstelwerkzaamheden. Het probleem begon vanochtend om kwart voor twaalf.
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