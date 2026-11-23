Het Wilhelminaplein in Rijen krijgt op 24 en 25 november nieuwe bomen. Daarmee is de duurzame herinrichting van het plein afgerond.

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Het Wilhelminaplein in Rijen is onlangs voorzien van een groene inrichting met vijf verhoogde plantvakken en zeven groenvakken. Tijdens de komende dagen worden er verschillende bomen geplant om het plein helemaal af te maken.

Onder de nieuwe bomen bevindt zich een Koningslinde, ook wel de Wilhelminaboom genoemd. Deze boom heeft een stamomtrek van ongeveer een halve meter en verwijst naar de traditie van het planten van Wilhelminabomen bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. Daarnaast worden er een Zoete kers en een Krentenboom geplaatst.

Weg afgesloten tijdens planten

De voorbereidingen voor het planten zijn op maandag 23 november gestart. Op 24 en 25 november worden de bomen daadwerkelijk geplant. Tijdens deze werkzaamheden is de doorgaande weg bij het plein afgesloten voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. Het Wilhelminaplein zelf, inclusief de winkels en horeca, blijft te voet bereikbaar.