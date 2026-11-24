GGZ-verpleegkundige Glenn legt werk neer: 'Goede afspraken zijn belangrijk'
GGZ-verpleegkundige Glenn van Zutphen (32) uit de gemeente Meierijstad legt op 10 december zijn werk neer. Hij doet mee aan landelijke acties van medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg, die een betere cao eisen. "Als we nu niks doen, vrees ik dat we over tien jaar geen nieuw personeel meer kunnen aantrekken."
De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn al maanden bezig. Vakbonden en werkgevers liggen onder meer over loon, werkdruk en vergoedingen nog ver uit elkaar. Daarom kondigden de vakbonden eerder deze maand al acties aan. Dinsdag zijn de eerste stakingsdagen bekendgemaakt.
Verpleegkundige Glenn is een van de medewerkers die aan de actie meedoet: "Als je onze cao vergelijkt met andere zorg-cao's, dan gaan wij steeds verder achteruit. En als je dan kijkt naar de omstandigheden waarin wij werken, is dat niet eerlijk", concludeert hij.
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Regelmatig hoort hij van collega's dat zij moeten bijleggen als ze voor hun werk naar cliënten reizen, omdat de kilometervergoeding niet alles dekt. Ook vragen werkgevers veel flexibiliteit van hun werknemers. "We werken in weekenden, nachten en tijdens crisissituaties. Dat vraagt iets van ons. Het zou mooi zijn als we dat ook terugzien in de cao."
Welk aanbod ligt er?
Werkgevers boden een loonsverhoging van 2,2 procent per 1 juli 2027 en nog eens 2,5 procent per 1 juli 2028. Bij een cao-looptijd van 29 maanden komt dat neer op 4,7 procent in totaal, terwijl de vakbonden 6 procent loonsverhoging eisen bij een looptijd van maximaal twaalf maanden. Volgens de vakbonden blijft het loonbod daarmee achter bij de inflatie en betekent dat koopkrachtverlies voor werknemers.
Glenn benadrukt dat het hem niet alleen om zijn loon gaat. "We krijgen steeds vaker te maken met complexe problematiek. Dat is niet erg, iedereen is welkom, maar het vraagt wel meer van medewerkers. Ook zien we meer agressie tegen zorgpersoneel. Daar moeten goede afspraken over worden gemaakt."
Veranderen van baan
Het is volgens de verpleegkundige steeds moeilijker om mensen in het vak te houden. Collega's hebben het regelmatig over een overstap naar een andere zorgsector. "Ze denken dan aan de gehandicaptenzorg, want daar kun je ongeveer hetzelfde werk doen, maar krijg je beter betaald."
Glenn vreest dat de uitstroom de komende jaren alleen maar zal toenemen als er nu niks verandert. "Jaren geleden hadden we een van de beste cao's binnen de zorg. Dat is nu wel anders. Als de arbeidsvoorwaarden niet aantrekkelijker worden, ben ik bang dat we over tien jaar bijna geen nieuw personeel aan kunnen trekken."
Wat gaan de cliënten merken?
Een staking in de zorg is niet niks, weet de verpleegkundige heel goed. Samen met de vakbonden wordt daarom gekeken hoe de gevolgen voor cliënten zo beperkt mogelijk kunnen blijven.
"Veel afdelingen werken tijdens de staking volgens een zondag- of feestdagrooster. Op een woonafdeling betekent dat bijvoorbeeld dat niet-essentiële afspraken vervallen en er een medewerker minder aanwezig is", legt Glenn uit.
Het kan hierdoor gebeuren dat iemand niet naar therapie wordt begeleid of dat een therapiesessie niet doorgaat. Op ambulante en poliklinische afdelingen worden volgens hem vrijwel alle afspraken afgezegd. "Zij zijn alleen voor spoedgevallen bereikbaar tijdens de staking."