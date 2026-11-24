GGZ-verpleegkundige Glenn van Zutphen (32) uit de gemeente Meierijstad legt op 10 december zijn werk neer. Hij doet mee aan landelijke acties van medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg, die een betere cao eisen. "Als we nu niks doen, vrees ik dat we over tien jaar geen nieuw personeel meer kunnen aantrekken."

Storm Roubroeks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn al maanden bezig. Vakbonden en werkgevers liggen onder meer over loon, werkdruk en vergoedingen nog ver uit elkaar. Daarom kondigden de vakbonden eerder deze maand al acties aan. Dinsdag zijn de eerste stakingsdagen bekendgemaakt. Verpleegkundige Glenn is een van de medewerkers die aan de actie meedoet: "Als je onze cao vergelijkt met andere zorg-cao's, dan gaan wij steeds verder achteruit. En als je dan kijkt naar de omstandigheden waarin wij werken, is dat niet eerlijk", concludeert hij.

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Regelmatig hoort hij van collega's dat zij moeten bijleggen als ze voor hun werk naar cliënten reizen, omdat de kilometervergoeding niet alles dekt. Ook vragen werkgevers veel flexibiliteit van hun werknemers. "We werken in weekenden, nachten en tijdens crisissituaties. Dat vraagt iets van ons. Het zou mooi zijn als we dat ook terugzien in de cao."

Welk aanbod ligt er? Werkgevers boden een loonsverhoging van 2,2 procent per 1 juli 2027 en nog eens 2,5 procent per 1 juli 2028. Bij een cao-looptijd van 29 maanden komt dat neer op 4,7 procent in totaal, terwijl de vakbonden 6 procent loonsverhoging eisen bij een looptijd van maximaal twaalf maanden. Volgens de vakbonden blijft het loonbod daarmee achter bij de inflatie en betekent dat koopkrachtverlies voor werknemers.