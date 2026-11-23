De stroomstoring in Heusden, gemeente Asten, is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds vanochtend half elf zonder stroom. De storing werd om half één verholpen.

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De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kabels en leidingen, onderzoekt wat er is misgegaan. De getroffen adressen bevonden zich in een deel van postcodegebied 5725.