In Uden zitten sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon rond kwart voor negen en de netbeheerder verwacht dat deze om half vier vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring in Uden treft een deel van postcodegebied 5402. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de kabels en leidingen, onderzoekt de oorzaak van de onverwachte storing.

Monteurs zijn inmiddels aan het werk om het probleem te verhelpen. De verwachting is dat de stroomvoorziening rond half vier vanmiddag weer zal herstellen.