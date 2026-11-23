In Udenhout zitten minder dan 100 adressen sinds 12:28 uur zonder stroom. De storing is veroorzaakt door een beschadigde kabel tijdens graafwerkzaamheden. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half vier vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring in Udenhout, een plaats in de gemeente Tilburg, is ontstaan doordat bij graafwerkzaamheden een kabel is beschadigd. Hierdoor hebben minder dan 100 adressen in een deel van postcodegebied 5071 sinds vanmiddag geen elektriciteit.

De netbeheerder, verantwoordelijk voor het onderhoud van stroomkabels in de regio, werkt aan een oplossing. Het herstelwerk is in volle gang, en naar verwachting zal de storing rond 15:30 uur voorbij zijn.