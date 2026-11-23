Een stroomstoring in Boxmeer houdt sinds 19 november minder dan 25 adressen in het postcodegebied 5831 zonder stroom. De netbeheerder onderzoekt de oorzaak en verwacht de storing op 23 november rond half vier ’s middags te verhelpen.

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De storing begon op donderdag 19 november om kwart voor twaalf ’s middags. Het gaat om een kleine stroomonderbreking in Boxmeer, een plaats in de gemeente Land van Cuijk. De netbeheerder, die de kabels en leidingen in de regio beheert, weet nog niet wat de storing heeft veroorzaakt.

Volgens de netbeheerder treft de stroomstoring minder dan 25 adressen in een deel van postcodegebied 5831. Naar verwachting is de storing opgelost op maandag 23 november rond half vier ’s middags.