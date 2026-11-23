Op woensdag 9 december wordt in Oudenbosch een documentaire vertoond over dementie tijdens het Alzheimer Café. Na afloop is er ruimte voor een nagesprek.

Gevonden voor jou

Het Alzheimer Café in Oudenbosch staat woensdag 9 december in het teken van de documentaire ’t Campertje. De film biedt een inkijk in wat dementie betekent voor de mensen die ermee leven en hun omgeving. Na de vertoning is er gelegenheid om na te praten en ervaringen te delen.

Het programma begint om twee uur ’s middags met een inloop, waar koffie en thee worden geserveerd. Om half drie start de documentaire, gevolgd door een nagesprek met de maker om half vier. Het evenement vindt plaats in Fidei et Arti in Oudenbosch.

Het Alzheimer Café richt zich op iedereen die te maken heeft met dementie, zowel direct als indirect. Aanmelden vooraf is noodzakelijk, en kan via het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.