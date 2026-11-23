Sinterklaas is de afgelopen weekenden feestelijk onthaald in verschillende kernen van de gemeente Hilvarenbeek. Ondanks wisselvallig weer kwamen veel kinderen en volwassenen naar de intochten om de Sint en zijn Pieten te verwelkomen.

Gevonden voor jou

In Hilvarenbeek werd Sinterklaas verwelkomd met een lichtjesparade. De parade trok veel bezoekers en zorgde voor een sfeervolle aankomst van de Sint. Ook in andere dorpen van de gemeente waren er vrolijke optochten en activiteiten rondom de intocht.

De burgemeester van Hilvarenbeek, Maarten Houben, en wethouder Cathy Noordergraaf waren aanwezig bij meerdere festiviteiten. De organisatie van de intochten lag in handen van vrijwilligers en lokale organisatoren, die ervoor zorgden dat jong en oud kon genieten van het feest.

Bijzondere momenten

In Biest-Houtakker zorgde de zoektocht naar de leesbril van Sinterklaas voor veel plezier onder de aanwezigen. Het zonnige weer in Haghorst droeg bij aan een enthousiaste ontvangst van de Sint en zijn gevolg.

De intochten in de gemeente Hilvarenbeek trokken veel bezoekers en zorgden voor een feestelijke sfeer. De activiteiten rondom de aankomst van Sinterklaas waren een samenwerking tussen verschillende dorpen en vrijwilligers.