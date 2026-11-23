In het gemeentehuis van Rucphen is een expositie geopend over burgemeester Marjolein van der Meer Mohr. De tentoonstelling geeft een inkijkje in haar zestien jaar als burgemeester. Het afscheid van Van der Meer Mohr is op 11 januari 2027.

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De expositie, met de titel "Tussen mensen en momenten: 16 jaar burgemeesterschap Marjolein van der Meer Mohr", is ingericht ter gelegenheid van het aanstaande vertrek van de burgemeester. Bezoekers krijgen een beeld van haar loopbaan door middel van foto's, portretten en voorwerpen. Deze geven een indruk van de vele ontmoetingen en bijzondere momenten die haar burgemeesterschap hebben gekenmerkt.

De tentoonstelling belicht uiteenlopende gebeurtenissen, zoals feestelijke bijeenkomsten, officiële gelegenheden en ontmoetingen met inwoners en verenigingen. Ook persoonlijke momenten, zoals haar beëdiging, zijn onderdeel van de expositie. Samen vormen deze een terugblik op haar periode als burgemeester van de gemeente Rucphen.

Te zien in gemeentehuis

De expositie is te bekijken in de centrale hal en vitrines van het gemeentehuis van Rucphen. Inwoners kunnen tijdens hun bezoek ook een persoonlijke boodschap achterlaten voor Van der Meer Mohr. Alle ingezonden boodschappen worden tijdens haar afscheid op 11 januari 2027 aan haar overhandigd.

De tentoonstelling is toegankelijk tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis en loopt tot 12 januari 2027.