Van 25 november tot 10 december vraagt Bergen op Zoom aandacht voor geweld tegen vrouwen. Diverse activiteiten vinden plaats in het Huis van de Wijk in Gageldonk.

Gevonden voor jou

De campagne Orange the World richt zich wereldwijd op het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes. In Bergen op Zoom wordt op woensdag 25 november het startsein gegeven. Dit gebeurt in het Huis van de Wijk aan het Piusplein in Gageldonk. De organisatie is in handen van Soroptimisten Bergen op Zoom, in samenwerking met de gemeente.

Tijdens de opening spreken wethouder Adam Ahajaj en Tweede Kamerlid Songül Mutluer over het belang van veiligheid voor vrouwen. Mutluer, die in de Tweede Kamer verantwoordelijk is voor onder andere veiligheid en femicide, deelt haar ervaringen en strijd voor vrouwenrechten. De avond begint om zeven uur met een inloop en eindigt rond negen uur met een borrel. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Zichtbare bewustwording

Gedurende de campagne worden verschillende gebouwen in Bergen op Zoom oranje verlicht om aandacht te vragen voor het thema. Onder andere het Oude Stadhuis, de Gevangenpoort en de Peperbus kleuren oranje. Ook zijn er oranje sjablonen op trottoirs aangebracht door de Soroptimisten. Bibliotheek West-Brabant presenteert een speciale selectie boeken over geweld tegen vrouwen en biedt cursussen aan om zelfvertrouwen en weerbaarheid te vergroten.

Brede samenwerking

Naast de gemeente werkt Soroptimisten Bergen op Zoom samen met welzijnsorganisatie WijZijn, de Bergse Jeugdraad, Diablo Gym en het Bravis ziekenhuis. Door deze samenwerking wordt de campagne breder gedragen en bereikt zij meer mensen. Jongeren, slachtoffers en andere betrokkenen krijgen zo op verschillende manieren aandacht en ondersteuning.

Extra activiteiten

Naast de opening zijn er diverse andere activiteiten gepland. Zo organiseert Diablo Gym een gratis cursus zelfverdediging en wordt er een creatieve workshop ‘D(r)aadkracht’ gehouden. Voor slachtoffers zijn er een podiumavond en een lotgenotenmiddag. Jongeren kunnen deelnemen aan een debat dat is opgezet samen met de Bergse Jeugdraad en jongerenwerkers.