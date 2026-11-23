De gemeente Deurne gaat vanaf 1 januari 2029 subsidies voor professionele organisaties anders verdelen. Volgens een uitspraak van de Raad van State moeten deze schaarse subsidies eerlijk worden verdeeld. De overgang naar het nieuwe beleid gebeurt geleidelijk om hulp en activiteiten voor inwoners niet te onderbreken.

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De nieuwe manier van subsidieverdeling geldt voor professionele organisaties die hulp en activiteiten voor inwoners aanbieden. Deurne maakt voortaan vooraf bekend welk bedrag beschikbaar is en hoe organisaties dit kunnen aanvragen. Verenigingen en vrijwilligers behouden hun huidige subsidieregelingen, net als bestaande regelingen voor cultuur en duurzaamheid.

Schaarse subsidies zijn bedoeld voor organisaties zoals MEE, LEVgroep en de Bibliotheek, die jaarlijks geld ontvangen voor hun werk. Door het nieuwe beleid krijgen alle organisaties met een aanvraag gelijke kansen om mee te dingen naar beschikbare subsidies. Eind vorig jaar zijn betrokken partijen geïnformeerd over wat het nieuwe beleid voor hen kan betekenen.

Mededingingsbeleid

Het mededingingsbeleid zorgt ervoor dat subsidies eerlijk worden verdeeld, maar het is mogelijk dat een activiteit bij één specifieke organisatie blijft. In dat geval kan de gemeente besluiten om die organisatie direct subsidie te geven, zonder andere aanvragen te vergelijken. Dit gebeurt alleen als er goede redenen zijn om aan te nemen dat geen andere organisatie de activiteit kan uitvoeren.

Rustige overgang

Om de continuïteit van activiteiten te waarborgen, kiest Deurne voor een zorgvuldige overgang. Organisaties moeten bij hun aanvraag een plan meesturen waarin staat hoe zij hulp en activiteiten blijven aanbieden. In het voorjaar van 2027 maakt de gemeente bekend welke subsidies beschikbaar zijn. De aanvragen worden rond de zomer van 2027 beoordeeld, waarna in 2028 tijd is om activiteiten over te dragen. Het nieuwe beleid gaat op 1 januari 2029 in. Tot die tijd blijven de huidige subsidies van kracht.