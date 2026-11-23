Een vrachtwagen heeft maandagmiddag een deel van zijn lading verloren op de A16 vlak voor de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook ligt daardoor bezaaid met rioolslib en is afgesloten. Dit zorgt voor vertraging richting Rotterdam.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op een foto van Rijkswaterstaat is te zien dat een vrachtwagen in de berm tot stilstand is gekomen op de A16. Rondom het voertuig en op het wegdek ligt zwarte smurrie.

Rijkswaterstaat geeft aan dat het opruimen tot het einde van de middag gaat duren. De verwachting is dat de weg rond vijf uur weer kan worden vrijgegeven.

Verkeer dat toch over de A16 moet, krijgt het advies om de luchtrecirculatie in de auto aan te zetten.