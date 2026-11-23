Een vrachtwagen heeft maandagmiddag een deel van zijn lading verloren op de A16, vlak voor de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook richting Rotterdam ligt daardoor bezaaid met rioolslib en is afgesloten. Niet alleen zorgt dat voor vertraging: ook de stank op de brug is enorm.

Een klep van een vrachtwagen dat het slib vervoerde, ging tijdens het rijden open. Rondom het voertuig, dat in de berm staat geparkeerd, ligt zwarte smurrie. Ook op het wegdek is veel rioolslib te zien.

Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant stinkt het er enorm. Verkeer dat toch over de A16 moet, krijgt van Rijkswaterstaat het advies om de luchtrecirculatie in de auto aan te zetten.

Nog tot einde middag dicht

Rijkswaterstaat geeft aan dat het opruimen tot het einde van de middag gaat duren. De verwachting is dat de weg rond vijf uur weer kan worden vrijgegeven. Rond kwart over drie zorgt dat voor een half uur vertraging richting Rotterdam.