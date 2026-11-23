De wrakstukken van een Amerikaanse bommenwerper die in 1944 bij Dinteloord neerstortte, kunnen niet worden geborgen. Het Commando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten heeft vastgesteld dat het toestel niet te traceren is.

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De gemeente Steenbergen heeft bij het Commando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten (CLRS) geïnformeerd naar de mogelijkheid om de restanten van de Amerikaanse B24-bommenwerper, genaamd "Ginnie", te bergen. Het toestel stortte in 1944 neer in de omgeving van Dinteloord. Deskundigen van het CLRS hebben geconcludeerd dat een berging niet realistisch is.

Een belangrijke reden hiervoor is het grote zoekgebied waar de brokstukken mogelijk liggen. Het Krammer-Volkerak, waar het toestel neerstortte, kent sterke stromingen en drukke scheepvaart. Daarnaast zijn er na 1944 veel water- en baggerwerkzaamheden uitgevoerd in dit gebied, wat een bergingsoperatie verder bemoeilijkt.

Onvoldoende informatie

Over de exacte locatie van de crash zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. Historische bronnen zijn beperkt en niet eenduidig. Er is geen politierapport uit die tijd en slechts één ooggetuige zag van grote afstand de bommenwerper neerstorten, zonder een precieze plek te kunnen aanduiden.

Het toestel, dat volgeladen was met bommen en onderweg was van Engeland naar Duitsland, explodeerde volledig bij de crash. Dit maakt het vrijwel onmogelijk om restanten terug te vinden. Van de negen bemanningsleden is destijds één slachtoffer geïdentificeerd. Het stoffelijk overschot van staartschutter Richard Anderson spoelde in juni 1944 aan bij Dinteloord.

Geen berging mogelijk

De Studiegroep WO II Regio Dinteloord had gehoopt op een berging van de "Ginnie" en zag hier mogelijkheden voor. De gemeente Steenbergen heeft de studiegroep inmiddels geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Hoewel de leden begrip tonen, is het duidelijk dat een berging niet haalbaar is.