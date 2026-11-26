Een paraplu als spiekbriefje: in Eindhoven worden ze uitgedeeld aan expats. In de paraplu staan aan de binnenkant woorden en zinnen in het Nederlands, bijvoorbeeld over het weer. Ook staat erbij hoe je ze uitspreekt. Donderdag is er in verschillende grote steden de ‘Praat Nederlands Dag’ en dan kan het spiekbriefje goed van pas komen.

Rogier van Son Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De paraplu is een hulpmiddel voor de expats die graag Nederlands willen oefenen. "Het gaat bijvoorbeeld over het weer", zegt Olivia van de Broek van het Holland Expat Center South. Ze spreekt in het Nederlands met een Amerikaans accent. Het Eindhovense informatiepunt Holland Expat Center South maakt nieuwkomers wegwijs in Brabant. Eindhoven telt steeds meer nationaliteiten. Veel nieuwkomers willen graag het Nederlands oefenen, maar daar komt er in het dagelijks leven weinig van. “Nederlanders gaan meteen over op het Engels. Ze willen op die manier soms helpen of ze hebben het geduld niet.”

Teksten aan de binnenkant van de paraplu staan er in het Nederlands, Engels en fonetisch (foto: Rogier van Son).

Teksten over sportwedstrijden

Buttons die oproepen om Nederlandse te spreken bestaan al langer. De paraplu, een tasje en een sjaal moeten nu ook als hulpmiddel dienen. De teksten die er in het Nederlands, Engels en fonetisch op staan gaan bijvoorbeeld over het sportveld. Handig voor als je met anderen naar een sportwedstrijd staat te kijken. Zo staat er bijvoorbeeld: 'Is er al gescoord'? Twintig jaar geleden kwam Olivia voor de liefde naar Nederland. Ze ziet dat expats cursussen volgen en bezig zijn met de taal, maar dat ze in de praktijk weinig kunnen oefenen. "Ze ontmoeten geen Nederlanders om mee te oefenen. Ze hebben een accent en ze maken fouten, maar ze willen graag in het Nederlands spreken.” En juist dat oefenen moet veel meer gebeuren, vindt ze. “Het is ook belangrijk voor de samenleving. Zo blijf je niet in een bubble. Het is voor ons belangrijk om de taal te leren om zo ook de cultuur te leren kennen en om mensen beter te kunnen begrijpen. Je hoort vaak dat internationals de taal niet willen leren, maar dat is niet zo."

Een tekst op de sjaal (foto: Rogier van Son).

Grootste compliment is Nederlands spreken

Een ontwerpduo hielp bij de ontwikkeling van de hulpmiddelen. In oktober waren de paraplu, sjaal en tas zien tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Het Holland Expat Center South hoopt dat de hulpmiddelen ook echt gebruikt gaan worden en deelt ze daarom uit. Bedrijven in de regio zijn door het Holland Expat Center uitgenodigd om donderdag in de pauze met hun internationale werknemers het Nederlands te oefenen. “Het hoeft niet meteen de hele dag.” De dankbaarheid is groot als iemand met ze oefent. "Het grootste compliment is als mensen Nederlands met je praten", zegt Olivia.

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Het Holland Expat Center in Eindhoven (foto: Rogier van Son).