Schijndel kampt sinds vanmiddag met een stroomstoring. Minder dan 25 adressen in een deel van postcodegebied 5481 zitten zonder stroom. De storing begon om half drie en naar verwachting is deze rond half zeven opgelost.

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De oorzaak van de storing in Schijndel is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen beheert en storingen oplost, is bezig met onderzoek en herstelwerkzaamheden.

De getroffen adressen bevinden zich in een deel van postcodegebied 5481, binnen de gemeente Meierijstad. Volgens de netbeheerder wordt de stroom naar verwachting tegen half zeven vanavond hersteld.