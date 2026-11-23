Jong Oranje Vrouwen speelt maandag 30 november een wedstrijd tegen Zweden in het TenCate Stadion De Herdgang in Eindhoven. De aftrap is om zeven uur ’s avonds.

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Het duel maakt deel uit van het 10-Landentoernooi en is de vierde wedstrijd van Jong Oranje Vrouwen in deze reeks. Het team neemt het op tegen Jong Zweden.

PSV Vrouwen is goed vertegenwoordigd in de selectie. Robine Lacroix, Emma Frijns en Maud Rutgers zijn opgeroepen voor het team. Daarnaast zijn er ook oud-PSV-speelsters in de selectie, waaronder Nina Nijstad, Jasmijn van Uden en Fleur Stoit.

Het TenCate Stadion De Herdgang, de thuisbasis van PSV, is de locatie waar het duel plaatsvindt. De wedstrijd begint om zeven uur ’s avonds.