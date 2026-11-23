Gemeente Heeze-Leende geeft op 25 november het startsein voor Orange the World, een campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Burgemeester Heldens hijst om twee uur ’s middags de oranje vlag bij het gemeentehuis. Aansluitend is er een wandeling georganiseerd door Vrouwen van Nu, waar alle inwoners aan kunnen deelnemen.

Gevonden voor jou

De campagne Orange the World vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes, een probleem dat ook in Heeze-Leende voorkomt. Het doel is om signalen van geweld beter te herkennen, zorgen bespreekbaar te maken en hulp te vinden. De campagne loopt van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot en met 10 december, de Dag van de Mensenrechten.

Het thema van dit jaar is ‘Allemaal in actie: met mannen en jongens tegen geweld’. De campagne benadrukt dat iedereen een rol heeft in het tegengaan van geweld. Belangrijk is respectvol met elkaar omgaan, grenzen serieus nemen en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Signalen van geweld

Geweld is niet altijd zichtbaar. Het kan ook gaan om controle, isolatie of kleineren. Als je je zorgen maakt om iemand, vraag dan hoe het gaat en luister zonder oordeel. Je hoeft niet zeker te weten wat er speelt om je zorgen te mogen delen. Advies en hulp zijn beschikbaar via verschillende instanties.

Met Orange the World wil de gemeente Heeze-Leende bijdragen aan een veilige omgeving voor iedereen. Door signalen serieus te nemen en niet weg te kijken, kunnen inwoners samen werken aan een gemeenschap zonder geweld.