Woensdagavond 25 november start het project 'Ons dorp in de schijnwerpers' in Vlierden. Om 18.30 uur wordt de eerste lichtprojectie op de Sint Willibrorduskerk onthuld. Burgemeester en kinderen geven samen het startsein.

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Het project ‘Ons dorp in de schijnwerpers’ maakt deel uit van het jubileumjaar waarin gemeente Deurne haar honderdjarig bestaan viert. De tekeningen die worden geprojecteerd, zijn gemaakt door kinderen uit de regio. Zij laten zien wat volgens hen bijzonder is aan hun omgeving.

De aftrap vindt plaats bij de Sint Willibrorduskerk in Vlierden, aan de Pastoriestraat. Het evenement begint om 18.30 uur met een gezamenlijke aftelling. Iedereen is welkom om de onthulling van de eerste lichtprojectie bij te wonen.

Projectie onderdeel van jubileum

Het jubileumjaar staat in het teken van ‘Samen maken we onze gemeente’. Met dit lichtproject wil Deurne de blik van de jongere generatie centraal stellen. De kinderen hebben tekeningen gemaakt die laten zien waar zij trots op zijn.

Kun je woensdag niet aanwezig zijn? Het project ‘Ons dorp in de schijnwerpers’ zal op meerdere plekken in de gemeente Deurne te zien zijn. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente.