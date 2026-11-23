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Vijftig kinderen opgevangen in politiebureau na rook bij kinderdagverblijf
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De brandweer is maandagmiddag uitgerukt naar een kinderdagverblijf aan de Michelangelolaan in Eindhoven. Er kwam rook uit het dak. Zo'n vijftig kinderen werden in een naastgelegen politiebureau opgevangen. Later bleek er geen sprake te zijn van brand.
De melding kwam rond drie uur binnen bij de brandweer. Uit voorzorg moest iedereen het pand verlaten, meldt de brandweer.
Ongeveer een half uur na de melding mochten de kinderen weer terug naar de opvang. Het bleek loos alarm: de rook is mogelijk door werkzaamheden aan het dak ontstaan.
Volgens de brandweer wordt er nog verder onderzoek gedaan.
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