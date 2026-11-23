De brandweer is maandagmiddag uitgerukt naar een kinderdagverblijf aan de Michelangelolaan in Eindhoven. Er kwam rook uit het dak. Zo'n vijftig kinderen werden in een naastgelegen politiebureau opgevangen. Later bleek er geen sprake te zijn van brand.

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De melding kwam rond drie uur binnen bij de brandweer. Uit voorzorg moest iedereen het pand verlaten, meldt de brandweer.