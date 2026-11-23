PSV staat in Bernabéu tegen Real Madrid voor de bijna onmogelijke opgave om een resultaat te boeken. De recordwinnaar van de Champions League kan wereldsterren opstellen als Vinícius Júnior, Kylian Mbappé en Jude Bellingham en liet, in tegenstelling tot PSV, in de editie van dit jaar nog geen punt liggen. Tóch zien PSV-coryfeeën Willy en René van de Kerkhof mogelijkheden voor hun club in Madrid. René zegt het zo: "We zijn maar een simpel ploegje, maar af en toe zijn we verrekes goed!"

Kristian Westerveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Uiteraard haalt Willy in de Willy en René Podcast mooie herinneringen op aan de dubbele ontmoeting met Real in 1988. "Het was natuurlijk een merkwaardige goal van Linskens, maar we plaatsten ons wel voor de finale", glundert Willy. "In de return was Koeman geschorst en kwam ik op zijn plek zodat het team verder gewoon kon blijven staan. Mooi dat ik toen het vertrouwen van het hele elftal kreeg en ik hield het 76 minuten vol. Real was toen ook het beste team ter wereld. Ik zie Leo Beenhakker nog staan kijken toen wij door waren."

"Hij had gewoon zijn kop moeten houden en doorlopen."

Willy sluit niet uit dat er ook nu weer een klein stuntje in zit, maar dan zal bijvoorbeeld sterspeler Ruben van Bommel op zijn best moeten zijn. "Tegen NEC was hij echt een genot om naar te kijken, maar ik ben het wel met Bosz eens dat hij meer gebruik had moeten maken van de ruimte." Volgens Willy is Van Bommel nu al in veel opzichten een betere vleugelspits dan René vroeger was. "Hij is groter, sterker, kan beter koppen, alleen is hij nog niet zo snel." René beaamt dat: "Ik keek vaak om waar mijn tegenstander bleef, dat moet hij nog leren."

De broers worden ook wel enthousiast van de berichten dat de Belgische sterspeler Kevin De Bruyne mogelijk PSV zal komen versterken. "De vraag is alleen: waar gaat hij spelen?", zegt René. Na even nagedacht te hebben, komt hij ook met het antwoord: Guus Til. "Mijnans in elk geval niet", voegt Willy toe. "En Til had ook nog geluk dat hij geen rode kaart kreeg tegen NEC. Die had hij eigenlijk moeten krijgen. Hij liet zich provoceren en gaf een duw. Hij had gewoon zijn kop moeten houden en doorlopen."

"Ik had hem zijn doel ingeschopt!"

De Kerkhofjes reageren ook voor het eerst op de afgang van Oranje tegen de Duitsers. "Het meest memorabele moment vond ik dat Verbruggen tien man ging toespreken. Hij heeft geluk dat mijn broer en ik niet meespeelden, want ik had hem zijn doel ingeschopt!", zegt Willy. René ziet dat anders, want volgens hem probeerde de keeper tenminste nog iets te doen. "Ik had het misschien wel geaccepteerd, want hij had gewoon gelijk. Ze liepen als een stelletje koekenbakkers over dat veld. 5-0 verliezen van die... buren. Dat mag niet." In de podcast komen de gebroeders ook nog tot een ontboezeming. De broers hebben namelijk meermaals valsgespeeld met de aftrap. "Wij probeerden altijd ervoor te zorgen dat wij mochten aftrappen", vertelt Willy. "In de tweede helft legde de scheidsrechter de bal op de middenstip en dan gingen wij er gewoon bij staan. Soms wist de tegenstander dan niet meer wie er had afgetrapt en het is zeker vijf, zes keer gelukt." René weet nog dat de truc ook weleens mislukte. "Dat is een keer of twee gebeurd. Dan zeiden ze: oprotten jullie!"