Een 89-jarige vrouw uit Breda is afgelopen juli opgelicht door een nepagent. De man nam duizenden euro's van haar mee. De politie is naar hem op zoek en toonde maandagavond beelden van de verdachte in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De vrouw schrok. De nepagent stelde haar gerust: een collega zou langskomen om haar waardevolle spullen veilig te stellen. Toen de vrouw haar zoon wilde waarschuwen, zei de man dat dat niet nodig was. Haar zoon zou al op het politiebureau zitten.

Het slachtoffer werd op donderdagavond 2 juli gebeld door iemand die zich voordeed als politiemedewerker. Hij vertelde dat er een inbrekersbende actief was in haar omgeving. Twee verdachten zouden zijn aangehouden, maar twee anderen liepen nog vrij rond. Die zouden mogelijk onderweg zijn naar haar huis.

Kluis

Rond negen uur 's avonds kwam de zogenaamde politiecollega aan bij het appartementencomplex van de vrouw. Terwijl hij belde, liep hij naar de ingang en ging naar binnen. De man aan de telefoon zei dat het zijn collega was.

De man zei niets tegen de vrouw. Alle communicatie verliep via de nepagent aan de telefoon. Die vroeg waar ze haar geld bewaarde. De man liep vervolgens met haar mee naar de kluis. Daar lagen huishoudgeld en een geldkistje met een groot bedrag aan contant geld.

Actiontas

De nepagent nam alles mee. De vrouw gaf hem ook nog een witte tas van Action om alles in te stoppen. Ongeveer twintig minuten na zijn aankomst vertrok de man weer.

De nepagent aan de telefoon beloofde nog terug te bellen, maar dat gebeurde niet. Toen de vrouw zelf contact opnam met haar zoon, ontdekte ze dat ze was opgelicht. De daders gingen er met duizenden euro's vandoor.

De politie is op zoek naar de man die het geld kwam ophalen. Hij is naar schatting tussen de twintig en dertig jaar oud, heeft een getinte huidskleur, is vrij klein en heeft kort zwart haar. Hij droeg zwarte kleding en een zonnebril.