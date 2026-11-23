Twee jongeren uit Eindhoven hebben een Jeugdlintje ontvangen voor hun inzet. Mats van Ruiten kreeg de onderscheiding op vrijdag en Noor Steman op zaterdag. Burgemeester Dijsselbloem en wethouder Van Dooren reikten de lintjes uit.

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Twee jonge inwoners van Eindhoven zijn geëerd met het Jeugdlintje 2026. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan jongeren die zich op een bijzondere manier inzetten voor de stad.

Mats van Ruiten ontving zijn lintje op vrijdag 20 november uit handen van burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Noor Steman werd een dag later, op zaterdag 21 november, onderscheiden door wethouder Remco van Dooren.

Meer informatie over de verdiensten van de twee jeugdhelden is te vinden op de officiële webpagina van het Jeugdlintje.