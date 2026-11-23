De gemeente Woensdrecht geeft ook dit jaar een VVV-cadeaukaart van 50 euro aan huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm. Inwoners die gebruikmaken van regelingen via de ISD Brabantse Wal ontvangen de kaart automatisch. Voor anderen geldt een inkomenscheck.

Gevonden voor jou

Huishoudens die zijn aangesloten bij de ISD Brabantse Wal krijgen de cadeaukaart vanaf woensdag 25 november per post toegestuurd. Zij hoeven hiervoor niets te doen. Voor huishoudens die niet via de ISD lopen, is het inkomen bepalend. Het mag niet hoger zijn dan 120 procent van het sociaal minimum.

De inkomensgrenzen verschillen per situatie. Een alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd mag bijvoorbeeld maximaal 1.618,19 euro per maand verdienen. Voor gepensioneerde stellen ligt de grens op 2.480,76 euro. Deze bedragen zijn exclusief vakantiegeld.

Inschrijven bij gemeentehuis

Wie denkt in aanmerking te komen, kan zich melden bij de receptie van het gemeentehuis. Dit kan met een jaaropgave en de meest recente salarisstrook. De inschrijving is mogelijk op verschillende dagen, waaronder dinsdag 1 december en vrijdag 4 december, tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.

De actie is bedoeld om inwoners met een lager inkomen een steuntje in de rug te geven. De gemeenteraad van Woensdrecht heeft hiervoor opnieuw een motie aangenomen.