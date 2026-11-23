Een 81-jarige vrouw uit Breda is opgelicht door twee vrouwen. Met haar gestolen bankpas kochten de twee voor honderden euro's aan spullen, waaronder een PlayStation en AirPods. Ook namen ze geld op bij een geldautomaat. De politie is op zoek naar de twee vrouwen en deelde maandagavond beelden van hen in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Florence van der Molen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Op 11 augustus werd de vrouw gebeld door iemand die zei voor haar telefoonmaatschappij te werken. Ze vertrouwde het verhaal niet en hing op. Even later werd ze opnieuw gebeld, dit keer door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Deze nepbankmedewerkster vertelde dat er geld naar Spanje was overgemaakt, dat er een nieuwe pinpas was aangevraagd en dat haar telefoon was gehackt. Toen ze ook nog hoorde dat criminelen haar adres hadden gevonden, voelde de vrouw zich onveilig. Om half zes 's avonds stond er ineens een jonge vrouw voor haar deur. Ze zei dat ze kwam helpen met de gehackte telefoon. Ze vroeg het slachtoffer naar de meterkast, de wifi en het modem. Ook vertelde ze dat zowel de bank als de politie bij het onderzoek betrokken waren.

Schilderijen

Tien minuten later kwam er nog een vrouw aan. Zij zou de waardevolle spullen van het slachtoffer ophalen om die veilig te bewaren in een kluis van de bank. De vrouw gaf al haar dure spullen mee, waaronder pinpassen, bankgegevens, schilderijen, sieraden en andere persoonlijke bezittingen. De schilderijen werden in een dekbed met een hertenprint gewikkeld. Daarna werden ze in een witte Volkswagen geladen en meegenomen. Playstation en AirPods

Nog dezelfde avond doken de twee vrouwen op bij een Albert Heijn aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda. Daar namen ze met de gestolen bankpas geld op bij een geldautomaat. Een van de vrouwen haalde het geld uit de automaat en gaf het aan de ander. Om kwart voor zeven werden de twee opnieuw gezien, dit keer bij de zelfscankassa van een supermarkt. Daarna gingen ze naar een elektronicawinkel. Daar kochten ze onder meer een PlayStation en twee paar Apple AirPods. De politie zoekt de twee vrouwen. Een van hen heeft lang blond haar. Op de beelden draagt ze een zwart shirt, een spijkerbroek en zwarte schoenen. De andere vrouw heeft een licht getinte huidskleur en donker haar. Zij droeg een kort grijs shirt en een schoudertas.