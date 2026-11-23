In Breda is sinds kwart over vijf vanmiddag een stroomstoring aan de gang. Het probleem treft een deel van postcodegebied 4818 en de netbeheerder verwacht het rond kwart over zeven vanavond opgelost te hebben.

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De storing begon om vijf over vijf vanmiddag. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de kabels en leidingen in de regio, is op dit moment bezig met herstelwerkzaamheden.

Volgens de netbeheerder wordt verwacht dat de stroomvoorziening rond kwart over zeven vanavond weer normaal functioneert.