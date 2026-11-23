De landelijke staking in het streekvervoer heeft vooral Brabant hard getroffen. Volgens Arriva rijdt maandag slechts 10 tot 15 procent van alle bussen in onze provincie. Vakbonden FNV en CNV schatten dat landelijk gezien vier op de vijf bussen in het streekvervoer niet rijden. Voor dinsdag verwachten de bonden dat ongeveer evenveel buschauffeurs hun werk neerleggen.

"Het merendeel van de bussen staat vandaag stil", zegt CNV-bestuurder Niels Rook. "Op de bussen die wel rijden zitten vaak uitzendkrachten of zzp'ers, die niet onder de cao vallen. We horen van de stakers dat het beeld dinsdag ongeveer hetzelfde zal zijn."

Cao-onderhandelingen

De cao in het streekvervoer geldt voor ongeveer 13.000 medewerkers in het stads- en streekvervoer, met uitzondering van het stadsvervoer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De onderhandelingen liepen vorige maand volledig vast, met stakingen tot gevolg. Voor 3, 4, 14, 15 en 18 december zijn ook al stakingen aangekondigd.

Vervoerder Arriva zei maandagochtend dat de gevolgen per regio verschilden. Zo reden in de Achterhoek, Limburg en Twente nog relatief veel bussen, maar in Noord-Brabant slechts een fractie.