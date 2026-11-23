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KNMI waarschuwt: dichte mist trekt over zuiden van Brabant
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Het KNMI waarschuwt maandagmiddag voor dichte mist in een deel van Brabant. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties op de weg. Het KNMI roept mensen op om langzamer te rijden, afstand te houden tot andere voertuigen en mistlampen aan te zetten.
De dichte mist komt voor in het zuidelijke deel van Brabant. Dat geldt voor gemeenten van Roosendaal tot aan Land van Cuijk en gemeenten ten zuiden daarvan. Dichte mist betekent dat het zicht minder dan 200 meter is.
Sinds maandagmiddag half vijf is code geel van kracht en de waarschuwing duurt tot dinsdagochtend elf uur.
Ook in delen van de provincies Limburg en Zeeland geldt de weerwaarschuwing.
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