In een appartementencomplex aan de Kooikersweg in Den Bosch is maandagavond brand uitgebroken. Op de begane grond stond een appartement in brand. Of er gewonden zijn gevallen, is nog niet bekend.

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De brand brak rond half zeven 's avonds uit. De brandweer kwam met drie brandweerwagens en een hoogwerker naar de woning. De hoogwerker bleek al snel niet nodig te zijn.

Volgens een bewoner stonden er ongeveer vijftig mensen buiten het appartementencomplex. Rond zeven uur kon iedereen weer naar binnen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.