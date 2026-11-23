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PSV-aanvoerder Mauro Júnior dit jaar niet meer inzetbaar
PSV-aanvoerder Mauro Júnior komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De middenvelder raakte afgelopen weekeinde geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen NEC Nijmegen.
Mauro Júnior heeft medisch onderzoek ondergaan, waaruit blijkt dat hij voorlopig niet inzetbaar is. De aanvoerder van PSV liep de blessure op tijdens de wedstrijd tegen NEC Nijmegen. Hoe lang zijn herstel precies gaat duren, is niet bekendgemaakt.
Ondanks zijn blessure is Mauro Júnior maandag met de selectie meegereisd naar Spanje. Hij zal zijn teamgenoten steunen tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid.
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