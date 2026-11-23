Een miniatuur van het oude station van Tilburg, Brabantse deelnemers van Wie is de Mol? en experts die bezorgd zijn over het meisje bij een neonazistisch kooigevecht. Deze vijf verhalen moet je maandag gelezen hebben.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het hoger beroep tegen Bill C. en Sharona de J. is begonnen bij het gerechtshof in Den Bosch. Bill zegt dat hij twee mannen in een opwelling doodde. Justitie ziet twee voorbereide moorden en wijst onder meer op berichten en locatiegegevens. Het hof moet ook kijken of een nieuw onderzoek naar Bill invloed heeft op de straf. Hier lees je het hele verhaal.

Deskundigen maken zich zorgen om de 7-jarige dochter van tandarts Bas E. uit Oeffelt. Op beelden van neonazistische kooigevechten staat zij vlak bij vechtende mannen die de Hitlergroet brengen. Pedagogen zeggen dat een kind geweld en discriminerende ideeën daardoor normaal kan gaan vinden. Ook mensen buiten het gezin kunnen volgens hen steun bieden. Lees hier meer.

Drie Brabanders doen mee aan het nieuwe seizoen van Wie is de Mol?. Presentator Frank van Leeuwen uit Budel-Schoot en actrices Margôt Ros uit Eindhoven en Eva Laurenssen uit Heeswijk-Dinther reizen naar Engeland. De opnames zijn onder meer in Londen, Brighton en Cornwall. De eerste aflevering is op 2 januari te zien. Check het verhaal hier.

Michael van Gerwen haalde de halve finale van de Grand Slam of Darts en gooide daarbij een negendarter. Dartskenner Jacques Nieuwlaat ziet dat als een goed teken richting het WK in december. Van Gerwen verloor de halve finale van Gian van Veen uit Andel. Van Veen verloor later de finale van Gerwyn Price. Hier lees je het artikel.

Lees ook Prestaties Van Gerwen geven dartskenner vertrouwen richting komend WK

Modelspoorvereniging Tilburg bouwt het oude station van de stad na zoals het er rond 1900 uitzag. Oprichter Luke van den Boogert werkte er al bijna tweehonderd uur aan. De vereniging gebruikte originele bouwtekeningen uit het stadsarchief voor de onderdelen die zijn geprint. Het project is bijna klaar en de club wil daarna ook Tilburgse kermisattracties nabouwen. Lees hier meer.