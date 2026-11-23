In Oploo is sinds vanavond een stroomstoring. De storing begon om twintig over acht en duurt naar verwachting tot half één vannacht. Het aantal getroffen adressen is nog onbekend.

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De stroomstoring in Oploo treft een deel van postcodegebied 5841. Het probleem wordt momenteel verholpen door de netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen in de regio beheert en storingen oplost.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Naar verwachting zal het probleem rond half één vannacht zijn opgelost.