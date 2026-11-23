Anton van Erve uit Boxmeer heeft de Dorpspenning Land van Cuijk ontvangen. De gemeentelijke onderscheiding werd uitgereikt door wethouder Bouke van Vught tijdens een bijeenkomst van de Parochiële Caritasinstelling St. Petrus. Van Erve stopt per 1 januari 2027 met zijn werkzaamheden voor de instelling.

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De heer Van Erve heeft zich twintig jaar ingezet als voorzitter van de beheercommissie van de R.K. Begraafplaats St. Petrus in Boxmeer. Hij was verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer, de administratie en het aansturen van vrijwilligers. De begraafplaats is eigendom van Caritas St. Petrus, een van de weinige Caritasinstellingen in Nederland met deze verantwoordelijkheid.

Vanaf 2006 heeft Van Erve ervoor gezorgd dat er weer nieuwe begravingen konden plaatsvinden op de begraafplaats. Daarvoor waren alleen bijzettingen mogelijk. Zijn inspanningen hebben bijgedragen aan het behoud van de begraafplaats, die een belangrijke plek is voor de gemeenschap in Boxmeer.

Rijksmonument met historie

De R.K. Begraafplaats St. Petrus heeft de status van rijksmonument en is daarmee van cultuurhistorisch belang. Van Erve heeft zich ingezet om deze geschiedenis actief uit te dragen. Zo verzorgt hij rondleidingen tijdens de Nationale Monumentendag en vertelt hij bezoekers over de betekenis en historie van de begraafplaats.

De Dorpspenning Land van Cuijk wordt toegekend als blijk van waardering voor bijzondere verdiensten. Van Erve ontving de onderscheiding vanwege zijn langdurige inzet voor het behoud en beheer van de begraafplaats en zijn bijdrage aan de lokale gemeenschap.