Agenten van de politie Helmond zijn op zoek naar het baasje of de baasjes van twee loslopende honden. Die liepen rond elf uur op de rijbaan van de N207, vlakbij de kruising met de Raktweg.

Het gaat volgens de politie om een herdershond en op het oog een soort bordercollie. "De bordercollie lookalike had een schokbandje om. De dieren zijn niet gechipt, maar ze leken elkaar te kennen. De honden bleven steeds bij elkaar."

Met hulp van de dierenambulance zijn de honden door de agenten ergens ondergebracht. Het baasje of mensen die weten wie het baasje is, wordt gevraagd zich te melden.