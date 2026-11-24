Het was dinsdagochtend ontzettend druk op de Brabantse snelwegen. Op de A16, A17, A58 en A67 stonden 's ochtends ellenlange files. Het hoogtepunt van de ochtendspits is inmiddels voorbij, meldt de ANWB rond negen uur.

De langste file van de ochtend stond op de A67 tussen Asten en knooppunt Leenderheide. Op een gegeven moment bedroeg de vertraging daar tweeënhalf uur door een ongeluk. Rond kwart voor negen was de weg weer vrij en nam de file af.

Op de A17 bij Zevenbergen botsten rond half negen zes voertuigen op elkaar. Dat zorgde vanaf Standdaarbuiten voor een lange file richting het noorden. Sinds negen uur neemt de file af, al is de rechterrijstrook nog wel dicht. Ook op de A2 bij Eindhoven, de A58 bij Bergen op Zoom en de A59 bij Den Bosch was het erg druk dinsdagochtend. De meeste lange files zijn ook daar na negen uur opgelost.

Een kapotte vrachtauto op de Moerdijkbrug zorgde rond kwart voor acht voor een hele lange file op de A16 vanuit Breda richting Rotterdam. De rechterrijstrook was dicht. Rond halfnegen begon de file op te lossen.

In heel Nederland druk op de weg

Volgens de ANWB was het deze dinsdagochtend in heel Nederland erg druk op de weg. Rond acht uur stond er ongeveer 1000 kilometer file. Daarmee was het de op een na drukste ochtendspits van het jaar. Vorige week dinsdag stond er iets meer dan 1000 kilometer file.

Er stonden verschillende files met meer dan een uur vertraging. Volgens een woordvoerder van de ANWB had de drukte vooral te maken met de tijd van het jaar.

In november en december zijn relatief weinig mensen op vakantie en vindt de spits altijd in het donker plaats, waardoor mensen in de regel voorzichtiger rijden en er daardoor sneller files ontstaan. De gladheid en de ov-staking spelen volgens de woordvoerder maar beperkt een rol.