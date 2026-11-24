In Waalre zetten 49 vrijwilligers zich in voor de noodopvang. Ze helpen met taallessen, eten en activiteiten voor bewoners die tijdelijk een veilige plek nodig hebben.

Gevonden voor jou

De noodopvang in Waalre draait niet alleen op gebouwen en organisatie, maar vooral op de inzet van vrijwilligers. Tijdens een informatieavond op 3 juni bleek al dat de bereidheid om te helpen groot was. De aanmeldtafel voor vrijwilligers trok de meeste aandacht.

Inmiddels zijn 49 inwoners van Waalre actief als vrijwilliger. Ze ondersteunen op verschillende manieren, zoals het uitdelen van eten, het geven van taallessen en het organiseren van uitstapjes. Deze activiteiten zorgen voor verbinding en een gastvrije omgeving voor de bewoners.

Taallessen en cultuur

Jacques, een van de vrijwilligers, is taalcoördinator en geeft zelf les. Hij vertelt dat het contact met bewoners niet alleen inzicht geeft in andere culturen, maar ook in Nederlandse gewoontes. Zo merkt hij dat punctualiteit in Nederland belangrijk is, terwijl dat in andere culturen vaak anders wordt ervaren.

Voor Jacques was het vanzelfsprekend om zich opnieuw aan te melden, nadat hij twee jaar geleden al vrijwilliger was. Hij is gepensioneerd en heeft de tijd om zich in te zetten voor de bewoners van de opvang.

Een veilige omgeving

Bregje, een andere vrijwilliger, haalt haar motivatie uit persoonlijke ervaringen. Ze wil iets betekenen voor mensen die uit onveilige landen komen en nu in een kwetsbare situatie zitten. Ze maakt regelmatig wandelingen of voert gesprekken met bewoners.

Volgens Bregje is het mooi om te zien hoe bewoners zich ontwikkelen. Ze vertelt over een moeder die in het begin erg gespannen was, maar nu haar kinderen meer durft los te laten omdat ze zich veilig voelt in de opvang.

Betrokkenheid in Waalre

De inzet van de vrijwilligers in Waalre draagt dagelijks bij aan een warme en veilige omgeving voor de bewoners van de noodopvang. Of het nu gaat om praktische hulp, taallessen of gezamenlijke activiteiten, de betrokkenheid van de inwoners maakt een groot verschil voor mensen die tijdelijk een veilige plek nodig hebben.