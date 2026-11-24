Ongeveer 180 leerlingen van basisscholen in Waalre hebben duizend bomen geplant aan de Hutdijk. Dit gebeurde tijdens de Nationale Boomfeestdag op woensdag 18 november.

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De leerlingen kwamen uit groep 8 van vier basisscholen in Waalre: OBS Ekenrooi, De Wilderen, De Meent en Aalsterbos. Zij werkten op een locatie waar eerder een bos met douglasbomen stond. Deze bomen waren dood en moesten worden gekapt. Onder begeleiding van vrijwilligers en bosbeheerders plantten de kinderen verschillende soorten bomen.

De nieuwe aanplant bestaat uit een mix van boomsoorten die beter bestand zijn tegen klimaatverandering. In totaal zijn 350 zomereiken, 200 zoete kersen, 200 tamme kastanjes, 100 lijsterbessen, 100 haagbeuken en 50 winterlindes geplant. Deze variatie draagt bij aan een gezonder en biodivers bos.

Bijdrage aan klimaatbestendigheid

De Boomfeestdag is een landelijke traditie waarbij kinderen leren over natuur en klimaat. Door zelf bomen te planten, ervaren ze het belang van biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Ook burgemeester Oosterveer en wethouder Schoots hielpen mee met de aanplant.

De actie aan de Hutdijk is een stap richting een klimaatbestendig bos. Dit project is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen de basisscholen, vrijwilligers van IVN, medewerkers van Bosgroep Zuid Nederland en de gemeente Waalre.